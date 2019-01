Fatale beklemming in diepvrieskist

Het terrein waar de drie kinderen dodelijk gevangen raakten. Ⓒ Twitter

Suwanee County - Een ontdekkingstocht in de tuin is drie jonge kinderen uit Suwanee County in Florida fataal geworden. Zij klommen in een diepvrieskast die openstond en raakten daarna opgesloten. Zij werden ontdekt door hun buren, het was toen al te laat.