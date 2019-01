Mysterie: twijfel of er wel jongetje (2) in de put zit

Een van hen is Francisco Barranquero, eigenaar Perfoban, een bedrijf dat putten slaat.„Het lijkt me heel moeilijk dat het jongetje daar in zit. Bijna onmogelijk. En anders is er met het zoekwerk iets mis”, zegt hij.

De put, die geslagen is om water te zoeken, is volgens hem niet recht naar beneden aangelegd, maar kan een afwijking naar links of rechts hebben van twee of drie meter.

„Daarbij is het gat maar zo breed als een hand. Is het mogelijk dat een baby daar naar beneden valt zonder vast komen te zitten? Ik zeg dat dat heel moeilijk is”, zegt hij tegen nieuwsmedium El Español terwijl hij zijn busje parkeert in de buurt van de plek waar de Spaanse politie werkt om het jongentje in de put te zoeken.

Bekijk ook: Bij ochtendgloren nog geen spoor van jongetje in put

’Gat wel erg klein’

Ook Luis Avial, technisch directeur van een bedrijf in geo-radars, twijfelt tegenover nieuwszender La Sexta aan het verhaal. „Twijfel is een kwestie van gezond verstand. Het gat is erg klein, bovendien steken er wortels naar binnen. Er zijn altijd uitsteeksels.”

Avial vervolgt: „Het lijkt me heel vreemd dat een kind in de winter, van die omvang, niet is blijven steken in de diepe put. En dat het bovendien daarna bedekt raakt door natuurlijk zand.”

Lees hieronder eerdere artikelen terug over de zoektocht:

Bekijk ook: Bij ochtendgloren nog geen spoor van jongetje in put

Bekijk ook: Vader Yulen wijkt geen centimeter van put