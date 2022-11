Vijfde lanceerpoging Artemis 1 afgebroken: waar gaat het steeds mis?

Buitenland

China: resten van raket bij Mexico in oceaan gevallen

Een Chinese raket die afgelopen maandag een onderdeel van een ruimtestation had gelanceerd, is vrijdag teruggekeerd in de dampkring. Het grootste deel is daarbij verbrand, meldden de Chinese ruimtevaartautoriteiten. Een paar brokstukken zijn ongecontroleerd in de Grote Oceaan gevallen, enkele honder...