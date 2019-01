Vrouw rijdt dronken rond om zoon een ’les te leren’

De 48-jarige Amerikaanse uit Lexington werd zondag in de boeien geslagen nadat ze met een grote hoeveelheid alcohol rondreed. In het politierapport staat dat de vrouw aardig wat bier dronk en vervolgens met een hoge snelheid over de wegen raasde. Het is volgens de New York Post niet duidelijk welke les de beschonken bestuurster aan haar zoon wilde leren.

Vast in BMW

Aan de politie vertelde de zoon dat hij verschillende keren uit de BMW probeerde te ontsnappen, maar de deur bleef vergrendeld.

Uit bloedonderzoek bleek dat de vrouw ruim twee keer de wettelijk toegestane hoeveelheid alcohol had genuttigd. Ook valt uit het dossier van de verdachte op te maken dat ze eerder werd veroordeeld voor snelheidsovertredingen en openbaar dronkenschap.

De moeder is naast het dronken besturen van een auto ook aangeklaagd voor het in gevaar brengen van een minderjarige. Het is niet duidelijk of ze een advocaat in de armen heeft gesloten.