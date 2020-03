Rutte: ’Lockdown ook voor Nederland denkbaar’

„Het is een denkbare maatregel die we niet uitsluiten, maar die nu niet nodig is.” Hij verwees daarbij vooral naar Frankrijk, dat momenteel merkt dat ziekenhuizen de coronapatiënten amper meer kunnen opvangen.

Als dat in Nederland gebeurt, dan kan het kabinet meer maatregelen nemen. „Je kunt meer winkels sluiten of de groepsgrootte kleiner maken”, zegt Rutte. Een lockdown voor ’een paar weken’ is ook een optie.

Slot

Dat de premier nu wel deze optie noemt, is opmerkelijk. In zijn televisietoespraak schetste hij dat scenario van ’eindeloos proberen het virus tegen te houden’ als onaantrekkelijk. „Dat betekent dat het land helemaal op slot gaat.”

Rutte vindt nog altijd dat zo’n lockdown gericht op het rigoureus tegenhouden van het virus tot er een vaccin is niet opweegt tegen de maatschappelijke schade, ook omdat het platleggen van het openbare leven zomaar een jaar kan duren. Winkelsluitingen, straat- en samenscholingsverboden zouden wel voor enkele weken een optie kunnen zijn als overbelasting van de ziekenhuizen dreigt. „Dat is wat anders dan een lockdown om überhaupt doden te voorkomen”, zegt Rutte. „Dat kan alleen als je wacht tot het vaccin er is. Anders, als je de lockdown opheft, komt dat virus terug, want dat gaat gewoon door de wereld.”

