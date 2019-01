Juncker terug naar Brussel om stemming Brexit

Jean-Claude Juncker Ⓒ EPA

BRUSSEL - Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker is uit Straatsburg naar Brussel teruggekeerd in verband met de stemming over de brexitdeal met de EU in het Britse Lagerhuis. Volgens zijn woordvoerder is het „belangrijk dat hij de komende uren in Brussel beschikbaar is.”