17 jaar geëist voor moord op ex in Zaandam

ALKMAAR - Tegen een 45-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is zeventien jaar cel geëist voor de moord op zijn ex-vriendin. De Bulgaarse werd in februari vorig jaar op straat neergestoken en overleed twee weken later op 29-jarige leeftijd.