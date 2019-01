'Getuige kofferbakmoord Oostvoorne zat ondergedoken'

De man stapte vorig jaar mei naar de politie om te vertellen over de moord op Caroline van Toledo (35). Hij verklaarde dat verdachte Leon van M. hem zelf de details had toevertrouwd. ,,Ik ontmoette hem, omdat ik zijn zoontje kickboksles gaf. Hij zei dat hij in 2005 samen met zijn broer naar het huis van Caroline van Toledo was gegaan, voor downers." Downers zijn verdovende middelen om rustig van de worden. Caroline van Toledo was apothekersassistente en mogelijk was het de bedoeling de spullen via haar te verkrijgen, aldus RTV Rijnmond.

Van M. heeft altijd ontkend dat hij iets met de dood van Van Toledo te maken heeft. De rechtszaak wordt vanaf 2 april inhoudelijk behandeld. Van M. is op vrije voeten, maar hij heeft een enkelband.