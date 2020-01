Opluchting na woorden van Trump

De wereld keek gisteren gespannen toe toen president Trump zijn speech hield over de situatie in het Midden-Oosten. Ⓒ REUTERS

Over de hele wereld wordt opgelucht gereageerd op Trumps besluit niet tot militaire vergelding over te gaan. Niet in de laatste plaats in Washington en Teheran. Geflankeerd door de leden van zijn Nationaal Veiligheidsteam sprak de president vanuit het Witte Huis de wereld toe.