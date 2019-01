Familie: Lichaam bij Zaandijk blijkt van vermiste Astrid Rousse

Afgelopen maanden werden meerdere grote zoektochten naar Rousse opgezet. Volgens de politie vertrok Astrid ’s nachts van huis zonder spullen. Daarna ontbrak elk spoor, tot vrijdagmiddag het stoffelijk overschot werd aangetroffen langs de drukke provinciale weg. „Einde aan een onzekere periode, na maanden vermist te zijn geweest, is afgelopen vrijdag onze moeder terug gevonden. Bijna vijf maanden waarin we leefden tussen hopen en vrezen. Zojuist hebben wij de zekerheid gekregen. Komende dagen gaan we ons richten op een waardig afscheid”, schrijft haar zoon Roberto.

Een woordvoerder van de politie Noord-Holland kon dinsdagavond geen vragen beantwoorden.

