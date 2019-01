Nederlander bij bloedbad Kenia: ’Vrouwen vallen huilend in elkaars armen’

Hulpdiensten redden wat er te redden valt. Ⓒ REUTERS

NAIROBI - Jihadisten hebben een bloedbad aangericht in een hotel- en kantorencomplex op een steenworp afstand van het huis van de 30-jarige fotograaf Joost Bastmeijer, in een rijke, welvarende wijk in Nairobi. De Nederlander schrikt zich na de aanslag rot, gaat poolshoogte nemen en belandt middenin het script van een slechte film. „Oh, ze schieten weer!”