Braziliaanse president versoepelt wapenwet

Voor het decreet was geen goedkeuring van het parlement nodig. Door de ondertekening hoeven burgers niet meer aan te tonen waarom ze een wapen nodig hebben. Wel blijven er andere restricties van kracht. Zo worden wapenbezitters getest op hun psychologische gesteldheid. Ook wordt er gekeken of zij kunnen omgaan met een wapen.

Brazilië is een van de meest gewelddadige landen ter wereld. Van de 100.000 mensen worden er gemiddeld dertig vermoord. In de Verenigde Staten zijn dat er vijf per 100.000. Bolsonaro, die in oktober vorig jaar werd gekozen als president, beloofde de orde te herstellen in het land. Naast dat burgers zich nu mogen bewapenen mogen politieagenten criminelen doden.

Met het tekenen van het decreet komt Bolsonaro een belangrijke verkiezingsbelofte na.