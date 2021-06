Ministerie wil zelftesten huis-aan-huis verspreiden en bussen tussen Schiphol en teststaat

Al twee weken wordt gesteggeld tussen onder meer de overheid en de reiswereld over hoe de import van de besmettelijke variant van het virus door met name jongeren tegen moet worden gegaan. Het ministerie laat weten op meerdere sporen in te zetten, al zit daar vooralsnog geen dwang achter.

Een woordvoerder laat weten dat iedereen wordt aangeraden zich bij terugkeer te laten testen als zij in een risicogebied zijn geweest. Ook wordt aangeraden zelftesten te doen. VWS overweegt bovendien zelftesten uit te delen op Schiphol. „Voor jongeren leggen we de rode loper uit”, zei minister De Jonge (Volksgezondheid) dinsdag. „Ga naar de GGD als je terugkomt van vakantie, laat je testen.”

Ook gaan de ministeries van VWS, Infrastructuur en Buitenlandse Zaken in gesprek met partijen als de GGD’en en de reisbranche over wat we voor de komende periode extra kunnen organiseren om terugkerende reizigers bewust te maken van het belang van testen. Die gesprekken lopen al enige tijd. Vorige week liet de reisbranche al aan De Telegraaf weten dat wat hen betreft de overheid aan zet is.

„Om het testen zo laagdrempelig te maken krijgen alle jongeren uit het voortgezet onderwijs bijvoorbeeld een aantal sets zelftesten mee naar huis met als dringend verzoek om die te gebruiken na hun vakantie én voordat ze naar school gaan. Voor de groep die net examen heeft gedaan kijken we of ze bij de examenuitreiking meegegeven kunnen worden”, aldus het ministerie.

Opmars Deltavariant

Dat heeft alles te maken met de zorgwekkende opmars van de besmettelijke en mogelijk ook gevaarlijkere Deltavariant van het virus. Die variant woekert stevig in Groot-Brittannië. In Portugese feestoorden als Albufeira en op bijvoorbeeld Mallorca komen Nederlandse jongeren veel in contact met Britse leeftijdsgenoten. Bij terugkomst nemen ze de variant mee naar huis. Dat leidt tot zorgen, ook bij het kabinet.

De reiswereld ziet echter vooral een rol weggelegd voor de overheid, aangezien een groot deel van de jongeren die op feestreis gaan, zelf hun reis regelen. Ze boeken een vlucht en een appartement, en blijven zo uit het zicht van reisorganisaties. Een voorstel van D66 en de VVD om een teststraat op te tuigen op Schiphol werd wel met instemmende geluiden ontvangen vanuit de reisbranche. Daarmee worden immers zowel de jongeren die georganiseerd reizen, als de zelfboekers opgevangen.

De branche zag echter meer in testen in hotels of op vliegvelden voor vertrek. Dat bleek tijdens de testreizen van het voorjaar ook de sleutel, aldus een woordvoerster van Sunweb. „Je wil niet dat ze met 200 of 300 bijeen worden gezet in een gate of vliegtuig en dan pas getest worden.”

Wanneer een knoop wordt doorgehakt over de busverbindingen naar testlocaties of het uitdelen van zelftesten, is nog niet bekend. Wel laat het ministerie weten dat het wil leren van vorig jaar.