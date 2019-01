Vrouw (77) op brute wijze overvallen in eigen huis

Geja Meijer is er nog steeds beduusd van. Ze opende gisteravond nietsvermoedend de voordeur, waarna drie overvallers haar wegduwden. Een van hen sloeg de vrouw op haar hoofd en begon Meijer te schoppen. De mannen namen een telefoon en portemonnee mee, vertelt ze ’met bibberende stem’ tegenover NH Nieuws.

Meijer dacht aanvankelijk dat de glazenwasser voor de deur stond. „Die was eerder op de dag geweest en komt altijd 's avonds geld halen. Dus ik dacht: dat is hem.” Ze zei tegen de overvallers dat haar man boven was, terwijl hij al acht jaar geleden is overleden. Dat heeft mogelijk erger voorkomen. Het drietal vertrok daarna namelijk snel.

De vrouw maakt het naar eigen zeggen verder goed, al is ze ineens een stuk minder van vertrouwen. „Als ik nu iets hoor, denk ik gelijk: wie is daar?”