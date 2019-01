Trucker die ’Geel Hesje’ doodreed voorwaardelijk vrij

De man moet beschikbaar blijven voor de onderzoekers, laat het Openbaar Ministerie in Luik weten. Hij is hoofdverdachte na een dodelijk ongeval vrijdagavond in Visé bij Luik.

Het slachtoffer, een 50-jarige actievoerder, werd daarbij doodgereden tijdens een demonstratie. Het ongeluk gebeurde op de snelweg richting Maastricht. Volgens de advocaat van de chauffeur ging het om een ongeluk en was de chauffeur bang voor de tientallen Gele Hesjes die zich op de snelweg hadden verzameld. Justitie in België kon daarentegen niet uitsluiten dat de chauffeur met opzet de demonstrant aanreed.

’Voortvluchtig’

Eerder werd de trucker nog als ’voortvluchtig’ opgegeven omdat hij niet thuis was toen agenten bij zijn huis kwamen. Later vertelde zijn vader dat hij afgelopen weekend naar een hardloopevenement in Egmond aan Zee was geweest.

Het parket in Luik had eerder een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen een 56-jarige vrachtwagenchauffeur uit het Brabantse Dongen. Maar dat bleek een ongelukkig misverstand. De geschrokken Brabander werd zondag vrijgelaten, omdat politiemensen het verkeerde kentekennummer hadden doorgegeven.

