Oostenrijker dood door daklawine

SANKT NIKOLAI IM SÖLKTAL - De enorme hoeveelheid sneeuw in Oostenrijk is niet alleen gevaarlijk voor skiërs en snowboarders buiten de pistes. In Sankt Nikolai im Sölktal kwam dinsdag een 57-jarige man om het leven door een lawine die van het dak van een huis kwam. Hij was bezig sneeuw te ruim toen een pak van anderhalve meter naar beneden kwam en hem bedolf.