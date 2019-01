’We denken dat Julen nog in leven kan zijn’

Zojuist is een mijnwerkersreddingsbrigade van acht man sterk uit het noordelijke Asturias aangekomen in Totolán. Zij zullen de tientallen reddingswerkers uit Andalusië ondersteunen in hun pogingen de 2-jarige peuter te lokaliseren, die volgens zijn ouders zondag in een put viel – en al ruim 50 uur dieper dan 80 meter in de grond zou zitten.

De brigade is gespecialiseerd in gecompliceerde reddingen, met bijvoorbeeld weinig zicht, of waarbij sprake is van verzakkingen. De brigade zou het laatste deel van de tunnel, waarmee vandaag gestart werd, handmatig moeten uitgraven. Het is een horizontale tunnel, die van de zijkant op de put moet aansluiten. Daarnaast zal ook een verticale tunnel worden gegraven, zei Gómez Celis.

Ondertussen proberen twee technici van het Zweedse bedrijf SPT (Stockholm Precision Tools), de jongen te lokaliseren. SPT was één van de bedrijven die hielpen bij het redden van de 33 Chileense mijnwerkers die in 2010 twee maanden in een mijn vastzaten.