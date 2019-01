Zware nederlaag May bij stemming Brexitdeal

De toch al tanende geloofwaardigheid van premier Theresa May is volledig verdwenen. Ⓒ AFP

Londen - De Britse premier May heeft een zware nederlaag geleden bij de stemming over de Brexitdeal in het Britse parlement. Het akkoord met de Europese Unie kreeg 202 stemmen voor en 432 tegen. De laatste keer dat een Britse premier zo'n grote nederlaag leed, was in 1924.