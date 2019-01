Schotse nationalisten, Groenen steunen motie

Theresa May en Arlene Foster, leider van de Ierse DUP. Ⓒ AFP

LONDEN - De motie van wantrouwen tegen de Britse premier May krijgt in elk geval de steun van de Schotse Nationale Partij (SNP) en de Groenen. De protestantse Noord-Ierse partij DUP, die May gedoogsteun geeft, zal tegen de motie stemmen en May dus steunen.