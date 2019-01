Burgemeester Londen: trek Brexit in

De Britse premier Theresa May stuurde in maart 2017 een brief naar de Europese Unie, waarmee zij artikel 50 van het EU-verdrag activeerde. Dat artikel gaat over uittreding. Vanaf dat moment kregen de Britten en de EU twee jaar de tijd om een akkoord te bereiken. Die termijn verloopt op 29 maart van dit jaar. Na die dag zijn de Britten automatisch geen EU-lid meer, maar Londen mag dat besluit eenzijdig intrekken. Khan wil dat premier May dat doet.

Bekijk ook: Zware nederlaag May bij stemming Brexitdeal

Bekijk ook: Labour dient motie van wantrouwen in