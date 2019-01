Juncker: kans op chaotisch vertrek neemt toe

Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker stelt dat in een schriftelijke reactie op de weggestemde Brexitdeal. Ⓒ EPA

BRUSSEL - Het risico op een chaotisch vertrek van de Britten uit de EU is toegenomen. Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker stelt dat in een schriftelijke reactie op de weggestemde Brexitdeal. „Ik spoor het Verenigd Koninkrijk dringend aan zo snel mogelijk zijn intenties aan ons duidelijk te maken. De tijd is bijna op.”