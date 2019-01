Sturgeon niet verrast door nederlaag May

„Het was al maanden duidelijk dat die eraan zat te komen”, liet Nicola Sturgeon op Twitter weten. Ⓒ AFP

EDINBURGH - De Schotse premier Nicola Sturgeon reageerde niet verrast op de historische nederlaag van Theresa May in de stemming over haar Brexitdeal. „Het was al maanden duidelijk dat die eraan zat te komen”, liet ze op Twitter weten.