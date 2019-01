’El Chapo kocht Mexicaanse ex-president om’

Ⓒ AP

NEW YORK - Een getuige in het proces tegen Joaquin ’El Chapo’ Guzman heeft dinsdag herhaald dat de Mexicaanse drugsbaron in het verleden ex-president Enrique Peña Nieto heeft omgekocht voor 100 miljoen dollar. Dat verhaal had hij in het verleden al eens verteld tegen de Amerikaanse autoriteiten.