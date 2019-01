Inburgering door hete zomer

Postelein is ingeburgerd. Ⓒ Kees Groen

Amsterdam - Door de toename van extreem warme en droge zomers in ons land burgeren steeds meer planten uit warmere klimaatgebieden versneld in. Postelein, oorspronkelijk afkomstig uit het Middellandse Zeegebied en oorspronkelijk als groente gekweekt, is bijvoorbeeld nu vooral te vinden tussen het plaveisel in stedelijk gebied.