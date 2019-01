Binnenhof ziet chaos voortduren na verlies May

„Dit betekent nog meer onduidelijkheid. Voor het Verenigd Koninkrijk, voor de EU, voor Nederland”, aldus D66’er Kees Verhoeven. „Wat D66 betreft blijven de Britten welkom in de EU”, twittert fractievoorzitter Rob Jetten.

CDA’er Pieter Omtzigt vraagt zich na de „historische nederlaag” af of er binnen drie dagen een plan B van May zal zijn en of er wel een plan is waarvoor een meerderheid in het Britse parlement te vinden is.

Bekijk ook: Zware nederlaag May bij stemming Brexitdeal

Snel handelen

Nu het Britse parlement de Brexitdeal massaal heeft verworpen komt een ’No deal’ een stap dichterbij, meent Anne Mulder van de VVD. „Dat zou niet goed zijn voor de Nederlandse welvaart waar we samen elke dag weer hard voor werken. Brits parlement moet nu snel zeggen wat ze wèl wil.”

Volgens ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf betekent de uitslag dat „onduidelijkheid, onzekerheid en chaos” blijven bestaan.

Ook in Brussel ligt een deel van de schuld, aldus Renske Leijten van de SP. „Brexit werd een vechtscheiding en fikse boetedoening voor VK in de Brexitdeal. Dat die is weggestemd is mede de schuld van de EU en hun onderhandelingsstrategie. Niet de interne markt moet inzet zijn, maar een goede scheiding.”

Bekijk ook: Rutte betreurt verlies van premier May

„Vernietigende uitslag”

Bram van Ojik (GroenLinks) vindt dat de Britten langer tijd moeten krijgen om een oplossing te vinden. „Wat een vernietigende uitslag voor May. De ramp die Brexit heet dreigt zo nog groter te worden. Nederland moet pleiten voor uitstel, wie weet komt daar wel afstel van.” Op 29 maart verlaten de Britten de EU is nu het plan.

Ook PvdA’er Lodewijk Asscher pleit voor uitstel. „Nederland zal zich moeten blijven voorbereiden op een harde Brexit en intussen moeten pleiten voor uitstel van de artikel 50-procedure in de hoop dat er een meerderheid ontstaat voor het afblazen van Brexit of voor een nieuw referendum.”

Bekijk ook: Labour dient motie van wantrouwen in