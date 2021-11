Woensdag code geel in Waddengebied om zware windstoten

DE BILT - In het Waddengebied is woensdagmiddag code geel van kracht, meldt het KNMI. Volgens het weerinstituut kunnen er dan in het gebied zware windstoten voorkomen van ongeveer 90 kilometer per uur.