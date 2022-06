’Gevluchte Nederlandse pedofielen opgepakt in Ecuador’

De politie van Ecuador heeft inmiddels ook een foto van de een dag eerder opgepakte Lesley L. vrijgegeven. De arrestaties worden ook bevestigd door de Amerikaanse kinderrechtenorganisatie Operation Underground Railroad (O.U.R.). In het hotel van het duo in de kustplaats Canoa zijn volgens O.U.R. drie jongens, van tussen de 8 en 12 jaar oud, aangetroffen.

Met zijn arrestatie is Marthijn U. het tweede pedo-kopstuk dat, op de vlucht voor justitie in Nederland, in het buitenland is opgepakt. Lesley L. is onlangs in ons land nog bij verstek veroordeeld voor het produceren van kinderporno.

De aangetroffen kinderen krijgen psychische en medische hulp aangeboden. Lesley L. werd woensdag tijdens een inval in Canoa direct aangehouden. Toen bleek dat zijn partner Marthijn was verdwenen, opende de politie een klopjacht op hem. Die leidde donderdagavond iets voor middernacht (Nederlandse tijd) tot zijn arrestatie op het vliegveld van Ecuador. Marthijn U. en Lesley L. zijn in Nederland veroordeeld tot celstraffen.

Nelson M.

De politie van Ecuador kwam het duo via Free a Girl op het spoor na de arrestatie van Nelson M. in Mexico. Bij diens arrestatie op zondag 5 juni in Mexico-Stad werden grote hoeveelheden kinderporno, een vuurwapen met kogels en cocaïne aangetroffen.

De Nederlandse organisatie Free a Girl ontdekte dat Nelson M. voor zijn arrestatie in Ecuador was geweest. Dat zette de opsporingsinstanties en undercoveragenten op het spoor van andere Nederlanders, onder wie U. en L. De Amerikaanse organisatie Operation Underground Railroad, die ook betrokken was bij het oppakken van Nelson M., deed verder onderzoek naar diens contacten in Ecuador.

Niet alleen Nelson M., maar ook de openlijke pedo-activist Norbert de J. heeft het hotel in Ecuador deze maand bezocht, stelt Free a Girl. Hij is met een medereiziger door Ecuador het land uitgezet en landde op 18 juni op Schiphol. Nelson M., Marthijn U. en Norbert de J. kennen elkaar al jaren door hun nauwe samenwerking binnen organisaties, zoals pedoclub Martijn, die seks tussen kinderen en volwassenen willen legaliseren.

’Duidelijke boodschap’

Evelien Hölsken van kinderrechtenorganisatie Free a Girl staat in nauw contact met het onderzoeksteam: „We volgen het vanuit Nederland op de voet. Laat deze arrestaties en die van Nelson M. eerder deze maand een duidelijke boodschap zijn voor iedere pedoseksueel die zich schuldig maakt aan kindermisbruik. Ook al denk je het recht te kunnen ontlopen door je te verstoppen in dorpjes aan de andere kant van de wereld, het recht zal altijd zegevieren. Je blijft met je handen van kinderen af.”

Desgevraagd kon het ministerie van Buitenlandse Zaken de aanhoudingen van de Nederlanders in Ecuador nog niet bevestigen: „Maar ook wij weten dat alleen als er consulaire bijstand door Nederlanders in gevangenissen wordt aangevraagd. En dat is lang niet altijd het geval”, aldus een woordvoerder. „Mogelijk kunnen we hier in de loop van vrijdag meer over zeggen.”

De Nederlandse advocaat van Marthijn U. en Lesley L., mr. Sidney Smeets, zegt de officiële berichten over de arrestaties van zijn cliënten af te wachten.