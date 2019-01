14 doden na aanslag op hotelcomplex Kenia

Het doelwit van de aanslag was het hotel DusitD2, met onder meer ook kantoren, vergaderruimtes, winkels en restaurants, aan de chique noordkant van het centrum van in de Keniaanse hoofdstad. Ooggetuigen meldden dat zeker zes in zwart gestoken „gewapende terroristen” schietend het complex ’14 Riverside Drive’ waren binnengegaan, na voor het complex auto’s te hebben opgeblazen. Die vlogen in brand. De daders verschansten zich binnen.

De politie sprak ook al snel van een terreurdaad. Niet veel later eiste al-Shabaab, die zichzelf als de Somalische tak van al-Qaeda en IS ziet, de verantwoordelijkheid op. De minister van Binnenlandse Zaken Fred Matiang’i zei’s avonds laat dat de veiligheidstroepen de controle terug hadden gekregen en de aanwezigen waren geëvacueerd. Vlak voor middernacht werden er toch weer schoten gehoord.

Stijgend dodental, tientallen gewonden

Aanvankelijk was er sprake van drie doden, later van zeven. Al-Shabaab, dat regelmatig aanslagen pleegt in Kenia, claimde „47 vijanden” te hebben omgebracht. Daarnaast zijn er nog tientallen gewonden.

De Nederlandse ambassade staat ook aan de Riverside Drive, ongeveer een kilometer verderop. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zijn er geen aanwijzingen dat er Nederlanders onder de slachtoffers zijn.