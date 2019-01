Graus is niet onschendbaar

Dion Graus en Geert Wilders Ⓒ Hollandse Hoogte / Patrick Harderwijk

Den Haag - Waar in andere landen parlementsleden totaal onschendbaar zijn, is dat in Nederland niet het geval. PVV-Kamerlid Dion Graus kan in theorie dus vervolgd worden door justitie naar aanleiding van de aangifte die tegen hem is gedaan.