’Teslaspoor’ komt eraan

Een Duitse elektrische trein. Ⓒ DPA

AMERSFOORT - Het ’teslaspoor’ is in aantocht. Nog dit jaar gaat ProRail in samenwerking met vervoerder Arriva en bouwer Alstom in Groningen en Friesland proeven doen met een stekkertrein. Ook worden de waterstoftrein en de zelfrijdende reizigerstrein getest.