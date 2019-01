Aangifte tegen PVV’er Graus

Graus’ ex Joyce bevestigt desgevraagd het verhaal dat ze om deze reden naar de politie is gestapt. Ze zegt bij haar aangifte te hebben verteld dat Dion Graus haar tijdens hun relatie heeft gedwongen tot seks met andere mannen. Hij zou haar via psychische manipulatie hebben laten denken dat ze op deze manier zijn privé-beveiligers terug moest betalen. Graus, die vaker is beschuldigd door ex-partners, zou namelijk overal dreiging zien en kreeg geen permanente beveiliging vanuit de overheid, dus regelde hij daarvoor anderen.

„Ik zag mij genoodzaakt aangifte te doen jegens mijn man, die ik jarenlang volledig vertrouwd heb, vanwege psychisch misbruik alsmede meerdere zedendelicten”, stelt Joyce in een verklaring aan deze krant. Een valse aangifte doen is strafbaar. „Dat ik slachtoffer ben is een feit waar ik mee zal leren leven, maar het hogere doel is herkenning en erkenning voor gewezen en toekomstige slachtoffers van psychisch geweld en gedwongen seks met derden binnen het huwelijk.”

"Graus: ’Ze is aan het doordraaien’"

Graus zegt onschuldig te zijn. „Daar is niets van waar allemaal.” Volgens hem is zijn ex psychisch in de war en verzint ze alles omdat ze niet om kan gaan met de scheiding. „Er speelt veel meer, ze is helemaal aan het doordraaien”, zegt Graus, die benadrukt dat zijn ex onder behandeling staat.

Politie, OM en de Rijksrecherche reageren niet op de aangifte. PVV-leider Wilders: „Dion Graus heeft tegen mij alle aantijgingen ten stelligste ontkend; zonder bewijs van het tegendeel kan ik niet anders dan ervan uitgaan dat dat zo is.”

Lees hier ’Ik heb niks gedaan’

Lees hier ’Graus is niet onschendbaar’