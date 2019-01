’Hij komt steeds dichterbij’

Henk Angenent (l) en Reinier Paping Ⓒ Anne van der Woude

In een bijzaal van het schaatsmuseum in Hindeloopen schudt Reinier Paping zijn hoofd. Alle drukte over wel of geen Elfstedentocht lijkt aan de Elfstedenheld van 1963 voorbij te gaan. „Opeens zag ik in de verte een donkere massa. Dat moest de aankomst in Leeuwarden zijn. Pas toen besefte ik dat ik iets heel bijzonders had gepresteerd.”