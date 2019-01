Nederlandse roeiers winnen Atlantische race

Marcel Ates, Erik Koning, David de Bruijn en Bart Adema begonnen op 12 december aan de tocht van 5600 kilometer, vanaf het Canarische eiland La Gomera. Tientallen andere teams deden ook mee aan de wedstrijd.

Met de race proberen de vier mannen geld in te zamelen voor KiKa en Precious Plastic, een organisatie die strijdt tegen plasticvervuiling. Het is voor het team de eerste roeitocht over een oceaan. Hiervoor hadden ze al wel meegedaan aan een wedstrijd op de Russische rivier de Wolga.

De Britse boot Oar Inspring ligt niet ver achter de Dutch Atlantic Four en stevent af op de tweede plaats