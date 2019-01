Deceptie: Bertens uitgeschakeld bij Australian Open

De nederlaag betekent dat Bertens haar beste prestatie ooit in Melbourne, het bereiken van de derde ronde in 2018, niet eens heeft geëvenaard. De druk die haar nieuwe status als toptienspeelster met zich meebrengt, heeft ze dit toernooi niet aangekund. In de spannende slotfase van het duel met Pavlyuchenkova speelde ze niet haar beste tennis.

De fraaie Margaret Court Arena van Melbourne Park was goed gevuld toen Bertens tegen Pavlyuchenkov binnen een mum van tijd een 5-1 voorsprong nam. Dat kwam ook doordat de Russin wel erg veel onnodige fouten maakte. Tegen het einde van de eerste set knokte Pavlyuchenkov al terug van 5-1 naar 5-3 en werd duidelijk dat ze steeds beter in haar spel kwam. Drie formidabele eerste opslagen brachten Bertens de beslissende punten in de openingsset (3-6).

De Nederlandse ging niet eens zo veel slechter spelen in de tweede set, maar ineens toonde Pavlyuchenkova, die jarenlang in de toptwintig van de wereld bivakkeerde, haar klasse door dwingend en nagenoeg foutloos te tennissen. Bertens werd vroeg in die set gebroken en kwam dat tikje niet meer te boven. Ongelukkig voor de Nederlandse waren twee geslaagde challenges van Pavlyuchenkova waardoor ze de spannende zevende game kon winnen en probleemloos naar setwinst koerste (6-3).

In de beslissende serie nam Pavlyuchenkova een 4-2 voorsprong, maar liet Bertens via een indrukwekkende servicegame zien dat ze zich niet zomaar gewonnen gaf: 4-3. De 27-jarige Russin was echter niet onder de indruk en antwoordde met een knappe opslaggame: 5-3.

Vervolgens was Bertens niet meer in staat om op haar eigen niveau te serveren, sloeg ze zelfs een dubbelfout en ging haar toernooi als een nachtkaars uit. Omdat ze niet deelneemt aan het dubbelspel, zal ze veel vroeger dan verwacht Melbourne verlaten.