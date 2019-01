Medewerkers hotel Nairobi nog steeds vast na aanslag

Bij de aanval zijn 15 mensen om het leven gekomen. De Amerikaanse regering bevestigt dat één Amerikaans staatsburger is overleden. Volgens een medewerker van het mortuarium zou ook een Brit de aanval niet hebben overleefd. Van de andere 13 slachtoffers zouden 11 Keniaans zijn. Alle slachtoffers droegen een identiteitskaart op twee na.

Het doelwit van de aanslag was het hotel DusitD2, met onder meer ook kantoren, vergaderruimtes, winkels en restaurants, aan de chique noordkant van het centrum van de Keniaanse hoofdstad. Ooggetuigen meldden dat zeker zes in zwart gestoken „gewapende terroristen” schietend het complex ’14 Riverside Drive’ waren binnengegaan, na voor het complex auto’s te hebben opgeblazen. Die vlogen in brand. De daders verschansten zich binnen.

De Somalische terroristische beweging Al-Shabaab heeft de verantwoordelijkheid opgeëist.

De Nederlandse ambassade staat ook aan de Riverside Drive, ongeveer een kilometer verderop. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zijn er geen aanwijzingen dat er Nederlanders onder de slachtoffers zijn.