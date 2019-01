Derde VN-medewerkers meldt seksueel wangedrag

Het meeste wangedrag vond plaats op de werkvloer van VN-kantoren, gevolgd door werkevenementen zoals een etentje. Ⓒ AFP

NEW YORK - Een derde van de medewerkers van de Verenigde Naties heeft de afgelopen twee jaar melding gedaan van seksueel wangedrag op de werkvloer. Dat heeft de organisatie dinsdag (lokale tijd) bekendgemaakt na een onderzoek onder 30.364 medewerkers. Dat is 17 procent van alle medewerkers. Twee derde van de mensen tegen wie een klacht is ingediend, is een man.