Positie May onhoudbaar

May heeft het gevoelige verlies vooral aan zichzelf te danken. Ⓒ AFP

De smadelijke nederlaag die de Britse regering gisteravond leed in het Lagerhuis betekent dat de toch al tanende geloofwaardigheid van premier Theresa May volledig is verdwenen. Een groot deel van haar eigen fractie zegde vorige maand het vertrouwen in haar op. Nu heeft het parlement dat feitelijk ook gedaan.