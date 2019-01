Zelden was het zo heet in Australië

In Australië is het momenteel zomer, maar dergelijke hoge temperaturen zijn ook voor Australiërs ongebruikelijk. De grens van 50 graden werd voor het laatst overschreden in 1998: In Mardie in het westen van Australië was het toen 50,5 graden. In januari 1960 werd 50,7 graden bereikt op het vliegveld van Oodnadatta in het zuiden van het continent.

