Mysterieus object per helikopter ontdekt in woestijn Utah

„Een bioloog aan boord zag het object terwijl we er toevallig overheen vlogen. ’Keer om, keer om!’ riep hij tegen mij”, zegt piloot Bret Hutchings tegen de lokale nieuwszender KSLTV. Tussen de rode rotsen stond de metalen monoliet. Volgens Hutchings zat het object stevig in de grond en zag het er niet uit alsof het van bovenaf op de grond was gevallen.

De groep had geen idee wat het object was en speculeerde dat het misschien is achtergelaten door een kunstenaar of zelfs buitenaardse wezens. „Ik neem aan dat het van een newwave-artiest is of zoiets. Of van iemand die een grote fan was van de film 2001: A Space Odyssey”, zei Hutchings verwijzend naar een scène in de film uit 1968 waarin buitenaardse wezens zwarte monolieten achterlaten. De apen kijken in de film vervolgens verwonderd naar de zwarte paal, net zoals de onderzoekers dat zo hebben beleefd na hun raadselachtige ontdekking.

’Illegaal object’

Ook de lokale autoriteiten hebben geen idee waar het object vandaan komt en zullen het verder onderzoeken. „Het is illegaal om zonder toestemming objecten of kunst te installeren op federaal beheerde grond, ongeacht van welke planeet je komt”, aldus de autoriteiten volgens de BBC.

De exacte locatie van het object is niet bekendgemaakt om te voorkomen dat mensen de vreemde zuil in het afgelegen gebied gaan zoeken. „Dit is toch wel het vreemdste dat ik in al mijn jaren vliegen ben tegengekomen”, aldus helikopterpiloot Hutchings.