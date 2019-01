’Wietproef in meer gemeenten’

Daarvoor pleit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), daags voordat er over ’de wietproef’ wordt gedebatteerd in de Tweede Kamer.

Volgens de VNG is het een gemiste kans om ’maar’ in tien gemeenten coffeeshops uit het illegale circuit te halen. ,,Het is de vraag of dit maximum afdoende is voor een zinvolle effectmeting’’, aldus een woordvoerder.

Coalitiepartijen sluiten de rijen en geven niet toe aan de wens van de VNG, zegt CDA-Kamerlid Van Toorenburg. ,,We voeren de proef uit zoals is afgesproken in het regeerakkoord.’’ Coalitiepartij D66 was aanvankelijk wel enthousiast over meer deelnemende gemeenten, maar schikt zich naar afspraken in de coalitie.