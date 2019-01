Langer onderzoek naar Howick en Lili

Dat zeggen bronnen op het ministerie van Justitie en Veiligheid, dat verantwoordelijk is voor het asielbeleid.

Staatssecretaris Harbers (Justitie) gelastte het onderzoek afgelopen najaar, onder druk van de Tweede Kamer. Het onderzoek moet onder meer uitwijzen hoe het kon dat de twee Armeense asielkinderen, die vergeefs een beroep deden op het kinderpardon, konden weglopen vlak voor ze op het vliegtuig zouden worden gezet.

Zwervend op straat zou het zo gevaarlijk zijn voor de kinderen, dat Harbers hen alsnog een verblijfsvergunning gaf. Dat deed hij onder grote druk uit de Tweede Kamer, met name van de coalitiepartijen D66 en CU. Hun achterban werd opgehitst middels een felle mediacampagne van asielactivisten.

De Inspectie voor Justitie en Veiligheid zou het onderzoek in december al opleveren, daarna werd het februari. Nu wordt het eindrapport pas eind maart verwacht. Een woordvoerder van de inspectie vertelt dat de extra tijd nodig is omdat veel meer informatie is binnengekomen dan vooraf was ingeschat.

Howick en Lili zijn niet de enige afgewezen asielzoekers die de benen nemen voor ze worden uitgezet. Vorig jaar vertrokken 360 mensen (waaronder 210 kinderen) stilletjes van speciale gezins-asielzoekerscentra voor mensen die hier niet mogen blijven. In de meeste gevallen zou het gaan om mensen die weg moeten omdat ze in een ander EU-land al een asielprocedure hebben lopen. Maar precieze cijfers hierover kon het ministerie van Justitie en Veiligheid gisteren niet geven.