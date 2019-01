Britse tabloids halen uit: May’s Brexit deal dead as a dodo

Het Britse Lagerhuis stemde zoals verwacht tegen de deal die May met de EU heeft gesloten. Liefst 432 parlementariërs stemden tegen, 202 waren voor haar voorstel.

The Daily Mirror focust op de stemming die vanavond in het Britse parlement plaats zal vinden. Op tafel ligt de vraag of het parlement nog vertrouwen heeft in May: ’Geen deal, geen hoop, geen idee, geen vertrouwen’.

The Telegraph houdt het op een ’totale vernedering’ voor May. De krant is hard in het commentaar: ’Je moet politiek wel heel erg bedreven zijn om zoveel mensen tegen je in het harnas te jagen’. De krant verwijst daarmee naar de ruim 100 partijgenoten van May die tegen haar deal stemden.

Daily Express pakt uit met de kop ’Dismay’, waarmee de krant speculeert over een vertrek van de premier. De krant is pro-Brexit en niet per se tegen May die ’dapper voor haar deal heeft gevochten’. De krant roept het parlement op om recht te doen aan de 17,4 miljoen Britten die voor de Brexit stemden.

