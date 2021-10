Derby tussen MVV en Roda JC definitief gestaakt na wangedrag supporters

Omdat de onrust daardoor alleen maar toenam, besloot Kooij ruim een half uur later de Limburgse derby in Maastricht definitief niet meer te hervatten. De stand was nog 0-0.

Trainer Jurgen Streppel van Roda JC sprak van een terechte beslissing. „Dit gaat nergens meer over. Ik snap niet meer wat er de afgelopen weken in het betaald voetbal gebeurt, kennelijk is men gek aan het worden”, aldus de trainer bij ESPN, verwijzend naar meerdere incidenten bij uiteenlopende wedstrijden. „Ik voel me niet veilig meer en ik ben wel verantwoordelijk voor de veiligheid van mijn spelers.”

Streppel: „Wij als spelers en trainers gaan goed met elkaar om. De scheidsrechter floot goed, eigenlijk was er niets aan de hand. Toch ging het helemaal mis. Dit is absurd.”

Coach Klaas Wels van MVV sloot zich daarbij aan. „Onderlinge rivaliteit is goed, dat hoort bij voetbal. Maar het moet wel binnen de perken blijven. Dat was hier niet het geval. Met fakkels naar elkaar gooien heeft niets meer met voetbal te maken.”

De poorten van het stadion gingen rond 21.45 uur weer open. De ME bleef aanwezig om het vertrek van de supporters veilig te laten verlopen. Vooralsnog heeft de politie geen aanhoudingen verricht in Maastricht.

Voetbalbond KNVB vindt het „heel erg vervelend” dat de derby gestaakt moest worden. „Maar de KNVB staat achter de beslissing van de burgemeester”, meldt de bond in een korte reactie.

„De lokale driehoek heeft besloten de wedstrijd definitief te staken nadat de scheidsrechter de teams al naar binnen had gehaald vanwege aanhoudende supportersongeregeldheden”, aldus de KNVB. „Uiteraard vinden wij het heel erg vervelend dat deze stap noodzakelijk was. Wij wachten nu de meldingsformulieren af en die zullen worden voorgelegd aan de aanklager. Vervolgens wordt ook gekeken wat er met het resterende gedeelte van de wedstrijd gebeurt.”

De afgelopen weken hebben al heel wat incidenten in en om de voetbalstadions plaatsgevonden. Meerdere wedstrijden moesten tijdelijk stilgelegd worden vanwege ongeregeldheden op de tribunes. Het is voor het eerst dit seizoen dat een wedstrijd werd gestaakt. De aanklager betaald voetbal, die zich buigt over excessen, heeft het druk. Hij heeft momenteel ook onderzoeken lopen naar omstreden spandoeken bij NEC en Ajax.