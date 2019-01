Eis: 6 jaar cel en tbs voor huisarts om ontucht

Ⓒ Hollandse Hoogte

DEN HAAG - Tegen een 38-jarige huisarts uit Leiden is voor de rechtbank in Den Haag een celstraf van zes jaar en tbs met dwangverpleging geëist wegens ontucht met zijn dochtertje, drie andere zeer jonge meisjes en zeven minderjarige patiëntes in de behandelkamer. Ook beschuldigt het Openbaar Ministerie (OM) verdachte Maarten B. van het maken van kinderporno en het bezit daarvan. Hij maakte onder meer heimelijk tientallen filmpjes van ontblote meisjes en jonge vrouwen in twee huisartsenpraktijken in Schiedam en vooral in Amstelveen. Het OM eist ook dat hij na zijn straf een beroepsverbod krijgt van elf jaar.