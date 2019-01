LIVE: Strafeis OM in zaak huisarts B.

Het kwam allemaal door „een gekke kronkel” in zijn hoofd, vertelde Maarten B. dinsdag aan de rechtbank in Den Haag, waar hij zich in een zaal gevuld met boze en intens verdrietige ouders moest verantwoorden voor zijn gedrag.

’Vrouw trapte me onder de mat’

En eigenlijk kwam het ook door zijn vrouw die hem het gevoel gaf dat hij niets waard was, haar eigen carrière belangrijker vond dan hem, en hem „steeds verder onder de mat trapte”.

Woensdag krijgt Maarten B. te horen welke straf het OM voor hem in petto heeft. Onze verslaggever Saskia Belleman is vanaf ongeveer 09.00 uur aanwezig in de rechtbank.