Vrouw op scootmobiel knalt op slagboom in Nijkerk

De vrouw weet na de klap nog net op haar scootmobiel te blijven zitten. Het is onduidelijk of ze gewond is geraakt.

De gemeente Nijkerk en de politie weten niet wie de vrouw is „De slagboom is vorige week maandag in gebruik genomen. Er staan ook waarschuwingsborden voor de slagboom. Hij is bedoeld voor auto’s”, zo laat een woordvoerder van de gemeente weten aan Hart van Nederland.

De gemeente gaat de situatie niet aanpassen, omdat er naast de slagboom genoeg ruimte is om te passeren.