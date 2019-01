Douanier gepakt voor megacokezaak

Naast de douanier zijn twee inklaarders en een vrachtwagenchauffeur opgepakt, zo meldt het Korps Politie Suriname. Suriname is de ban van de grootste cocaïnevangst ooit in het land. Maandag werd in Guyana het lichaam gevonden van de eigenaar van het bedrijf waarvan de rijst afkomstig was. De man bleek te zijn geliquideerd.

Een andere rijstondernemer die eveneens van cocaïnesmokkel wordt verdacht, zit in Nederland. Vorig jaar werd op velden van Radj O. in Suriname een vliegtuig ontdekt met bijna vijfhonderd kilo cocaïne. Suriname heeft om uitlevering van de ondernemer gevraagd, maar O. heeft zijn uitlevering aangevochten.

De laatste twee jaar wordt Europa overspoeld met cocaïne uit Suriname. Partijen van enkele honderden tot duizenden kilo’s zijn ontdekt in Spanje, Nederland en Frankrijk.

