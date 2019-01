’Mogelijk haren van Julen gevonden in put Spanje’

Er wordt aangenomen dat de gevonden sporen van het 2-jarige jongetje zijn. Momenteel wordt het haar in het lab onderzocht. Toch heeft een regionale ambtenaar al naar buiten gebracht dat de haren van de Spaanse Julen zijn, dit zou uit DNA-materiaal zijn gebleken. „Dat geeft ons zekerheid dat de jongen in de put zit.”

Woensdag ontstond twijfel of de peuter wel echt in de put zou zijn gevallen. De eigenaar van het bedrijf dat de put bouwde, zei dat het onmogelijk was erin te vallen. „Het lijkt me heel moeilijk dat het jongetje daar in zit. Bijna onmogelijk. En anders is er met het zoekwerk iets mis”, zei hij.

Julen viel in de put tijdens een uitstapje met zijn familie naar hun weekendhuisje in Totalán, een bergdorp ten noordoosten van Malaga. Hulpverleners kunnen niet afdalen in de 110 meter diepe put, omdat die een diameter van slechts 25 tot 30 centimeter heeft.