’Mogelijk haren van Yulen gevonden in put Spanje’

Er wordt aangenomen dat de gevonden sporen van het 2-jarige jongetje zijn. Momenteel wordt het haar in het lab onderzocht. Toch heeft een regionale ambtenaar al naar buiten gebracht dat de haren van de Spaanse Yulen zijn.

Woensdag ontstond twijfel of de peuter wel echt in de put zou zijn gevallen. De eigenaar van het bedrijf dat de put bouwde, zei dat het onmogelijk was erin te vallen. „Het lijkt me heel moeilijk dat het jongetje daar in zit. Bijna onmogelijk. En anders is er met het zoekwerk iets mis”, zei hij.