Leermeester Rembrandt naar Mauritshuis

Met de aankoop van De prediking van Johannes de Doper uit 1627 gaat een langgekoesterde wens in vervulling. Het schilderij is uit Amerikaans bezit aangekocht door de Stichting Vrienden van het Mauritshuis, met steun van een particulier.

In de leer

Het Mauritshuis kocht in 1875 al een doek van de Amsterdamse schilder Pieter Lastman, De opwekking van Lazarus (1622). De nieuwe aanwinst stamt uit 1627 en is door Lastman geschilderd, in de tijd dat Rembrandt bij hem in de leer was, tussen 1625 en 1626. Museumdirecteur Emilie Gordenker is daar content mee: „Het is een representatief werk van Lastman, wat betreft de grote invloed van de kunstenaar op de jonge Rembrandt.”

Historie

Pieter Lastman was in zijn tijd een van de voornaamste schilders van historiestukken (schilderijen met verhalen uit de bijbel, de klassieke mythologie en de oudheid). De prediking van Johannes de Doper is een druk bevolkte voorstelling, helder belicht en met een bont kleurgebruik. De compositie is zorgvuldig opgebouwd en geheel volgens het boekje; om preciezer te zijn volgens het Schilder-Boeck van Karel Mander uit 1604. Daarin wordt uitgelegd hoe een goede compositie in elkaar moet zitten.

Licht

Trucjes die voor een ervaren historieschilder als Lastman gesneden koek waren. Hij speelde niet alleen met de compositie, maar creëerde met een uitgekiende lichtwerking - waar ook Rembrandt beroemd om is - diepte in de voorstelling: zo heeft de menigte zich verzameld rond Johannes de Doper, die badend in het licht zijn in schaduw geplaatste publiek toe spreekt.